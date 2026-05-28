Sinner spiega il malessere al Roland Garros | Mi sono svegliato e stavo male Ero come stordito

Jannik Sinner ha dichiarato di essersi svegliato sentendosi male e stordito prima della partita al Roland Garros. Dopo l’eliminazione, in conferenza stampa, ha spiegato di aver avuto problemi fisici durante l’incontro contro l’argentino. Sinner ha anche parlato della sua programmazione e delle difficoltà incontrate, senza fornire ulteriori dettagli sui suoi stati di salute o sui motivi del malessere.

Sinner in conferenza stampa dopo l'eliminazione al Roland Garros: il numero uno spiega i problemi fisici contro l'argentino e la programmazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Clamoroso Sinner, si sente male ed è fuori dal Roland Garros: “Devo vomitare”. Cosa gli è successoJannik Sinner si è ritirato dal secondo turno del Roland Garros, affermando di dover vomitare.

Davidovich Fokina mollato dall’allenatore al Roland Garros: “Mi manda un messaggio, poi mi blocca”Dopo l'eliminazione a Roland Garros, il giocatore ha riferito che il suo allenatore gli ha inviato un messaggio e poi lo ha bloccato.

Temi più discussi: Sinner-Cerundolo è un'odissea: crampi, malessere, intervento del fisio e rimonta. Gli highlights; Roland Garros 2026: i quattro principali avversari per Jannik Sinner; Jasmine Paolini si blocca tra le lacrime, deve lasciare la conferenza al Roland Garros; Tennis Tracker, Roland Garros: Sinner battuto dal caldo, perde con Cerundolo in cinque set.

Il Roland Garros di Jannik Sinner è finito. Il n.1 cede in 5 set a Cerundolo dopo un malessere - x.com

Roland Garros: crollo di Sinner a Parigi, si sente male ed è eliminato. 'Sconfitta difficile da accettare''Era caldo ma non terribilmente, ora devo recuperare anche mentalmente'. Battuto da Cerundolo 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. lI n.1 era a un passo dalla vittoria nel terzo set, poi in grave difficoltà. L'ar ... ansa.it

Il Roland Garros di Jannik Sinner è finito. Il n.1 cede in 5 set a Cerundolo dopo un malessereIl Roland Garros di Jannik Sinner si ferma incredibilmente al secondo turno. Quando il match sembrava ormai indirizzato, il campo ha invece riservato un ... oasport.it