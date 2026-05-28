Sinner spiega il malessere al Roland Garros | Mi sono svegliato e stavo male Ero come stordito

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha dichiarato di essersi svegliato sentendosi male e stordito prima della partita al Roland Garros. Dopo l’eliminazione, in conferenza stampa, ha spiegato di aver avuto problemi fisici durante l’incontro contro l’argentino. Sinner ha anche parlato della sua programmazione e delle difficoltà incontrate, senza fornire ulteriori dettagli sui suoi stati di salute o sui motivi del malessere.

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Sinner in conferenza stampa dopo l'eliminazione al Roland Garros: il numero uno spiega i problemi fisici contro l'argentino e la programmazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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