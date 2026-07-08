Cobolli giornata nerissima | il sorprendente Fery lo elimina da Wimbledon

Flavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon da Arthur Fery. Il francese ha vinto il match in tre set, impedendo all’italiano di proseguire nel torneo. Fery ha conquistato così un posto in semifinale nello Slam britannico. Cobolli ha perso l’incontro senza riuscire a superare l’avversario durante l’intera partita.

Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon: il match dei quarti lo domina Arthur Fery, che si impone in tre set sull'italiano e vola in semifinale nello Slam di casa. Impietosi i parziali del match: finisce 6-4, 7-6(4), 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2., Giornata da dimenticare per Flavio Cobolli, che saluta Wimbledon nel peggiore dei modi: perdendo in tre set contro Fery, spinto dal pubblico di casa e capace di imporsi nel terzo parziale addirittura con un netto 6-0. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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