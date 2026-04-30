Nella serata trascorsa a Roma, i membri della band sono stati fotografati insieme, incluso il presenza del cantante Damiano David. Le immagini e le voci hanno portato a speculazioni su una possibile reunion del gruppo, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. I fan speravano di rivederli tutti insieme, ma le circostanze sembrano indicare che non ci siano piani imminenti per un ritorno alle attività congiunte.

I Måneskin di nuovo insieme come una volta, compreso Damiano David: è successo a Roma, tanto che subito si sono scatenati i rumor su una presunta reunion. Damiano David da Fazio: «Con i Måneskin è un erasmus. Io e Dove Cameron vogliamo andare a vivere insieme» X Leggi anche › I Maneskin pronti al ritorno: la reunion nel 2025 per rilanciare musica e conti I Måneskin insieme a Roma, ecco perché. I membri della band sono stati avvistati insieme in un ristorante di Trastevere, Il tulipano nero. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si sono ritrovati per una cena, ma dietro quest’incontro non ci sarebbero ragioni professionali.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I fan sognano di rivederli insieme, ma nella serata che i membri della band hanno trascorso a Roma non lascerebbe adito a dubbi: nessuna reunion in vista

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