Martedì 14 aprile, al Lincoln Center di New York, si è tenuta una reunion di personaggi noti di una serie televisiva amata da molti. Durante l’evento, i protagonisti hanno condiviso ricordi e momenti sulle scene che hanno segnato un’intera generazione. La presenza dei due attori principali ha suscitato molte emozioni tra i fan, che hanno assistito a un episodio di nostalgia e ricordi condivisi. L’incontro ha catturato l’attenzione di molti appassionati della serie.

C’è stato un momento, martedì 14 aprile, al Lincoln Center di New York, in cui il tempo ha smesso di scorrere per una generazione intera. Katie Holmes e Joshua Jackson sono apparsi insieme sul red carpet della proiezione di gala di Brunello: The Gracious Visionary, tenendosi a braccetto tra i flash dei fotografi come se fossero ancora Joey Potter e Pacey Witter, i personaggi che li hanno resi immortali nella serie cult Dawson’s Creek. Ma non erano loro, almeno non completamente. Erano Katie e Joshua, due quarantassettenni con vite vissute, matrimoni alle spalle, figli cresciuti, e quella complicità che solo vent’anni di amicizia vera possono costruire.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il primo amore non si scorda mai: Joey e Pacey nella reunion che ha fatto piangere i fan di Dawson’s Creek

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