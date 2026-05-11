Al via le iscrizioni per il trasporto scolastico 2026-2027 a Bari | come effettuarle online e non solo

Da baritoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bari ha aperto le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026-2027. Le modalità di presentazione delle domande prevedono sia procedure online che altre modalità. La scadenza per la presentazione delle richieste non è stata ancora comunicata. Le famiglie interessate possono consultare il sito ufficiale del Comune per ulteriori dettagli e istruzioni.

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Il Comune di Bari ha avviato le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico relativo all'anno 2026-2027. La domanda dovrà essere effettuata dai genitori o dagli esercenti responsabilità genitoriale.La procedura è disponibile online fino a martedì 30 giugno 2026. L'iscrizione potrà effese.🔗 Leggi su Baritoday.it

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