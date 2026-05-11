Al via le iscrizioni per il trasporto scolastico 2026-2027 a Bari | come effettuarle online e non solo

Il Comune di Bari ha aperto le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026-2027. Le modalità di presentazione delle domande prevedono sia procedure online che altre modalità. La scadenza per la presentazione delle richieste non è stata ancora comunicata. Le famiglie interessate possono consultare il sito ufficiale del Comune per ulteriori dettagli e istruzioni.

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