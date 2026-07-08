Fiumicino commercio itinerante sulle spiagge | il Comune aumenta le autorizzazioni

Il Comune di Fiumicino ha approvato un incremento delle autorizzazioni per il commercio itinerante sulle spiagge. Con un’ordinanza sindacale, sono state rilasciate nuove concessioni che permettono a più operatori di svolgere attività commerciali lungo le aree demaniali marittime. La decisione riguarda specificamente le autorizzazioni per l’installazione di strutture temporanee e la vendita di beni e servizi sulla battigia. La variazione mira a regolamentare e ampliare le attività commerciali lungo le spiagge del territorio.

Fiumicino, 8 luglio 2026 – Il Comune di Fiumicino amplia il numero delle autorizzazioni per il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime. Con l’ordinanza sindacale n. 47 del 7 luglio 2026, firmata dal sindaco Mario Baccini, l’Amministrazione ha rettificato l’Ordinanza Balneare 2026, modificando le regole relative al rilascio dei permessi. L’Ordinanza Balneare n. 29 del 4 maggio 2026 prevedeva inizialmente un massimo di 60 autorizzazioni per il commercio itinerante sulle spiagge: 10 per la vendita di generi alimentari e 50 per la vendita di generi non alimentari. A seguito del bando pubblicato il 4 maggio, con scadenza fissata alle ore 12 del 25 maggio, sono però arrivate 102 domande. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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