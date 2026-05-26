Cantieri stradali il Comune blocca le nuove autorizzazioni | Stop a più di 40 richieste cambieremo le regole

Dal 12 maggio, il Comune ha sospeso oltre 40 richieste di autorizzazione per lavori sui sottoservizi, bloccando l'emissione di nuove autorizzazioni per cantieri stradali. La decisione riguarda tutte le richieste in fase di valutazione e comporta un intervento nelle procedure di concessione. Non sono stati forniti dettagli su quando riprenderanno le autorizzazioni o sulle eventuali modifiche alle regole attualmente in vigore.

Sono oltre 40 le richieste di autorizzazione per lavori sui sottoservizi sospese dal 12 maggio scorso. Sono questi i numeri registrati dopo l'invio, da parte della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche di una nota ai gestori dei sottoservizi che bloccava il rilascio di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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