Fisco 11 milioni di cartelle in arrivo | chi rischia e come scovare gli errori

Tra pochi mesi, arriveranno circa 11 milioni di cartelle esattoriali a cittadini, professionisti e imprese. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta preparando le spedizioni, che coinvolgeranno un numero elevato di soggetti. Le cartelle contengono richieste di pagamento di imposte, multe o altre somme dovute. Si tratta di un’azione di recupero crediti che interesserà un’ampia fetta di contribuenti italiani.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si appresta a premere con forza sull’acceleratore. Nei prossimi mesi saranno inviate 11 milioni di cartelle esattoriali, destinate a raggiungere una platea sterminata di contribuenti tra famiglie, professionisti e imprese. Un’operazione di recupero crediti massiccia che però manderà in crisi meno famiglie del previsto a causa di un paradosso strutturale del nostro sistema fiscale: la gestione dei cosiddetti crediti non esigibili. Il paradosso dei crediti fantasma. I dati complessivi delineano un quadro apparentemente desolante. In Italia sono circa 19 milioni le persone che hanno almeno una pendenza aperta con l’Erario, con un debito medio che si aggira intorno ai 5. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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30 milioni di atti in arrivo nei prossimi mesi: attenzione ai debiti fiscali

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