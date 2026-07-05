il fisco prepara 11 milioni di cartelle esattoriali e pignoramenti a pioggia chi rischia e come difendersi

Notizia in breve

Il fisco ha in programma l'invio di 11 milioni di cartelle esattoriali a circa 19 milioni di debitori, tra famiglie e professionisti. Sono già in corso 750.000 procedure di pignoramenti, fermi e ipoteche. Questi numeri indicano un aumento delle azioni di riscossione in corso. Le modalità di difesa e le eventuali contestazioni sono ancora in fase di definizione. Le autorità fiscali continuano a monitorare le posizioni di debito e a predisporre nuove misure di recupero.