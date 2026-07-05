Il fisco prepara 11 milioni di cartelle esattoriali e pignoramenti a pioggia chi rischia e come difendersi
Il fisco ha in programma l'invio di 11 milioni di cartelle esattoriali a circa 19 milioni di debitori, tra famiglie e professionisti. Sono già in corso 750.000 procedure di pignoramenti, fermi e ipoteche. Questi numeri indicano un aumento delle azioni di riscossione in corso. Le modalità di difesa e le eventuali contestazioni sono ancora in fase di definizione. Le autorità fiscali continuano a monitorare le posizioni di debito e a predisporre nuove misure di recupero.
Dal fisco stanno per arrivare 11 milioni di cartelle esattoriali per famiglie e professionisti, su una platea di 19 milioni di debitori. Già attive 750mila procedure tra fermi, ipoteche e pignoramenti “sprint”. Dal 2026 opera il discarico automatico dei crediti inesigibili dopo cinque anni, mentre la Rottamazione-quinquies permette di saldare i debiti 2000-2023 solo in capitale, fino a 54 rate. Fisco, accelerata nel 2026 Una busta poco gradita potrebbe fare presto la sua comparsa nella cassetta della posta. È partita infatti una nuova ondata da 11 milioni di cartelle esattoriali, gli avvisi con cui il fisco richiede il pagamento di tasse, multe o contributi rimasti insoluti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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