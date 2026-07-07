Firenze incendio al liceo Machiavelli | sospesi gli esami orali di Maturità

Un incendio si è sviluppato questa mattina nel liceo Machiavelli di Firenze, nella sede storica di Palazzo Rinuccini in via di Santo Spirito. Le fiamme sono divampate poco prima dell'inizio degli esami orali di Maturità, causando la sospensione degli stessi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Nessun danno alle persone è stato segnalato. Gli esami sono stati temporaneamente interrotti.

Un incendio al liceo Machiavelli di Firenze ha trasformato una normale mattina d'esame in una giornata di paura. Le fiamme sono divampate nella sede storica di Palazzo Rinuccini, in via di Santo Spirito, poco prima dell'inizio dei colloqui. L'edificio è stato evacuato e gli orali della Maturità sono stati sospesi. Non si registrano feriti, ma i danni ai locali interni risultano pesanti.Incendio al liceo Machiavelli: cosa è successoL'allarme è scattato alle 7,30 di questa mattina, poco prima che iniziassero gli esami. I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono arrivati in fretta e hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme partite dal primo piano del palazzo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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