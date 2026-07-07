Nella notte tra il 6 e il 7 luglio, un incendio ha colpito il palazzo Rinuccini del liceo Machiavelli Capponi a Firenze. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 7:30 in Via di Santo Spirito, spegnendo le fiamme che hanno reso l’edificio inagibile. Di conseguenza, gli esami di maturità sono stati sospesi. La struttura è stata sottoposta a verifiche per valutare i danni.

Un incendio ha interessato,, nella notte tra il 6 e il 7 luglio, la sede di palazzo Rinuccini del liceo Machiavelli Capponi a Firenze. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle ore 07:30 in Via di Santo Spirito. Sul posto è stata inviata una squadra, che ha effettuato lo spegnimento dell’incendio che ha interessato l'ufficio amministrativo e quello della didattica dell’istituto situati al primo piano dell’edificio. Importante i danni riportati nei due locali dove erano presenti anche degli affreschi. Sul posto richiesto l’intervento che delle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini. L'edificio al momento risulta inagibile, il preside Francesco Giari ha comunicato con una circolare che per tutto il giorno la scuola resterà chiusa. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, incendio al liceo Machiavelli Capponi: palazzo inagibile, sospesi gli esami di maturità

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