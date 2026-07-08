Firenze, 8 luglio 2026 – Hanno varcato di nuovo il portone della loro scuola cinquant'anni dopo, con la stessa emozione di quando erano ragazzi e si preparavano ad affrontare la maturità. Stavolta, però, niente ansia per gli esami. Solo il desiderio di tornare nel luogo che, raccontano, ha contribuito a costruire il loro futuro. Sei ex studenti della classe quinta B dell'allora Istituto tecnico industriale "Leonardo da Vinci", diplomati periti edili nel 1976, si sono ritrovati nell'aula magna, dove sostennero l'esame di Stato, per una foto ricordo insieme alla dirigente scolastica Francesca Balestri. Un incontro nato da una semplice richiesta, trasformata in una piccola lezione sul valore della scuola pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, 50 anni dopo tornano nell’aula della maturità: “Quel diploma all'Iti ci ha cambiato la vita”

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