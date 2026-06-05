Due calciatori italiani hanno dichiarato che la partita contro La Coruna ha cambiato la loro vita. Hanno detto che il calcio di qualità e l’allenamento sulla spiaggia sono stati fondamentali per loro. Entrambi hanno avuto esperienze in Eredivisie e con la nazionale Under 21. La loro testimonianza si concentra sulla trasformazione personale e professionale dopo l’incontro. Non sono stati forniti dettagli su risultati, date o altre attività legate all’evento.

La cosa più strana è che Giacomo Quagliata e Samuele Mulattieri non abbiano lo stesso procuratore. Perché il calcio ha intrecciato più volte le vite di questi due ragazzi del 2000, nati sul mare, ritrovatisi in un paio di ritiri dell’Under 21, finiti in piccole squadre olandesi e dall’estate scorsa insieme al Deportivo. Dal Mar Mediterraneo all’Oceano Atlantico, da Palermo e La Spezia a La Coruña, per correre insieme verso una promozione che l’ex SuperDepor rincorreva da 8 anni nei quali è precipitato anche in Serie C. Questa è la chiacchierata con due ragazzi felici, perfettamente coscienti di aver fatto un pezzo di storia di uno dei 9 club che hanno vinto la Liga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quagliata e Mulattieri: "La Coruna ci ha cambiato la vita. Calcio di qualità e dopo l'allenamento in spiaggia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fedez e la dedica a Giulia Honegger, la donna che gli ha cambiato la vita dopo Chiara Ferragni

Andrea Bargnani: “Il Draft NBA mi ha cambiato la vita. Tra Lebron e Jordan scelgo Kobe, ci parlavo”Andrea Bargnani ha raccontato di come il Draft NBA abbia cambiato la sua vita, passando dalla prima scelta in America alla sua attuale carriera da...

Temi più discussi: Mulattieri e il Deportivo La Coruña promosso in Liga: Da tempo avevo il tarlo del calcio spagnolo; Sale la febbre da Samu. Mulattieri a La Coruña . Gli arcolani impazziti per il loro beniamino; Il Paderborn batte il Wolfsburg e torna in Bundesliga dopo 6 anni; Mulattieri fa festa: il Deportivo La Coruña promosso in Liga dopo 8 anni.

Mulattieri e il Deportivo La Coruña promosso in Liga: Da tempo avevo il tarlo del calcio spagnoloL'attaccante del Sassuolo, in prestito al Deportivo La Coruña, ha segnato 4 gol decisivi per la promozione in Liga: Qua tutti tifano il Depor, ti salutano per strada. Non è come in Italia ... corriere.it

Calciomercato Sampdoria, l’ex obiettivo Samuele Mulattieri porta in Liga il Deportivo La CorunaOtto anni dopo l’ultima apparizione nella Liga, il Deportivo La Coruña torna finalmente tra le grandi del calcio spagnolo. Un traguardo storico costruito attraverso programmazione, entusiasmo e una ... clubdoria46.it