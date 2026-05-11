Maturità d' oro | compagni di scuola si ritrovano 50 anni dopo il diploma

Da agrigentonotizie.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di cinquant'anni dal diploma, alcuni ex studenti si sono ritrovati per una rimpatriata tra amici di scuola. Con i capelli ormai grigi o calvi e qualche chilo di troppo, hanno rivisto i volti di un tempo e condiviso ricordi di quegli anni. L'incontro ha riacceso emozioni e vecchie storie, dimostrando quanto possa essere duratura il legame tra compagni di scuola.

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I capelli persi o completamente bianchi e qualche chilo di troppo cambiano la fisionomia di una persona. Quello che però il trascorrere del tempo non è in grado di mutare sono i sorrisi e quegli sguardi complici che si incrociavano in classe fra compagni di scuola. Dd ecco che gli ex ragazzi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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