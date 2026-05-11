Maturità d' oro | compagni di scuola si ritrovano 50 anni dopo il diploma

A distanza di cinquant'anni dal diploma, alcuni ex studenti si sono ritrovati per una rimpatriata tra amici di scuola. Con i capelli ormai grigi o calvi e qualche chilo di troppo, hanno rivisto i volti di un tempo e condiviso ricordi di quegli anni. L'incontro ha riacceso emozioni e vecchie storie, dimostrando quanto possa essere duratura il legame tra compagni di scuola.

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