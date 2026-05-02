Sicurezza nel Camposampierese | parte il controllo del vicinato

Nel territorio del Camposampierese è partito un nuovo progetto di controllo del vicinato finalizzato a migliorare la sicurezza. I cittadini potranno segnalare eventuali movimenti sospetti attraverso un sistema dedicato, mentre alcuni volontari sono stati incaricati di monitorare le varie zone del territorio. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza di figure di supporto nelle aree residenziali e a favorire una maggiore collaborazione tra residenti e forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come potranno i cittadini segnalare i movimenti sospetti nel proprio quartiere?. Chi saranno i volontari incaricati di monitorare le zone del territorio?. Quali nuovi compiti avranno i gruppi di zona per la sicurezza?. Come lavoreranno insieme le telecamere e i nuovi gruppi di cittadini?.? In Breve Il comandante Antonio Paolocci ha illustrato le modalità di segnalazione ai cittadini.. Il progetto prevede la creazione di gruppi di zona con volontari locali.. L'iniziativa sarà formalizzata tramite un accordo con la Prefettura di Padova.. Il piano integra la videosorveglianza esistente con il monitoraggio umano capillare.. Il consigliere delegato alla sicurezza Edoardo Conte ha dato il via ufficiale al progetto di controllo del vicinato nel territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese questo 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza nel Camposampierese: parte il controllo del vicinato Notizie correlate Sicurezza, a Nocciano parte il progetto del controllo di vicinato con la stipula del protocollo di intesa [FOTO]Il progetto è stato avviato ufficialmente nel comune in provincia di Pescara dopo la sottoscrizione dell'accordo in prefettura «Il progetto... Sicurezza, stretti in prefettura altri quattro patti per il controllo del vicinatoIeri, 22 aprile, in prefettura, il prefetto di Verona Demetrio Martino ha siglato altri protocolli d’intesa per la gestione del controllo del...