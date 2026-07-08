Un uomo è stato arrestato a Salerno dopo aver tentato di sottrarre denaro e beni a un’anziana usando un escamotage. Si è presentato alla porta della vittima fingendosi un parente e, successivamente, ha chiamato al telefono spacciandosi per un ufficiale di polizia. L’arresto è stato eseguito per rapina aggravata. La persona fermata è stata condotta nelle forze dell’ordine.

Eseguito un arresto per rapina aggravata a Salerno, dove un uomo è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre denaro e beni a un’anziana con l’inganno. L’intervento è stato effettuato il 6 luglio, in seguito a una segnalazione di cittadini che avevano bloccato il presunto responsabile. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel capoluogo campano, dove il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura è intervenuto prontamente a seguito di una chiamata alla Sala Operativa. L’allarme è scattato quando alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un individuo bloccato dopo essere stato sorpreso all’interno dell’abitazione di una donna anziana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Finto parente al telefono, poi il falso poliziotto alla porta in una casa a Salerno: arrestato

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