Un uomo di 33 anni, originario di Napoli, è stato arrestato sulla E45 in prossimità di Todi dopo aver sottratto circa 15.000 euro di gioielli a una donna a Cesena. Dopo il fermo, è stato accompagnato in caserma e ora si trova sotto obbligo di dimora. L'intera operazione si è conclusa con il provvedimento di arresto e la successiva misura cautelare.

? Cosa sapere Un trentatreenne napoletano ruba 15.000 euro di gioielli a una donna di Cesena.. L'uomo viene arrestato sulla E45 in zona Todi e posto sotto obbligo di dimora.. Un trentatreenne napoletano è stato arrestato sulla E45 in zona Todi dopo aver sottratto 15 mila euro di gioielli a una pensionata di Cesena attraverso un inganno telefonico. La vicenda si è consumata tra le strade della Romagna e l’asfalto della statale umbra. Tutto è iniziato con una telefonata mirata: il truffatore ha contattato l’anziana spacciandosi per un esponente delle forze dell’ordine. Con un finto allarme riguardante un coinvolgimento giudiziario della figlia della donna, l’uomo ha indotto la vittima a consegnare i suoi preziosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finto poliziotto ruba 15.000€ di gioielli: arrestato sulla E45

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