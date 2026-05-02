Finto poliziotto rapina anziana due arresti tra Venezia e Salerno

Due uomini sono stati arrestati tra Venezia e Salerno con l'accusa di aver truffato un'anziana fingendosi agenti di polizia. I sospetti si sono avvicinati alla vittima, che ha tentato di opporsi, ma sono ricorsi alla violenza per portare a termine la rapina. La polizia ha sequestrato gli abiti e gli oggetti utilizzati durante le operazioni e sta indagando sui dettagli dell’episodio.

VENEZIA (ITALPRESS) – Si spacciavano per poliziotti per raggirare le persone più fragili, ma quando l’ anziana vittima ha provato a resistere, non hanno esitato a usare la violenza. La Squadra Mobile di Venezia ha arrestato a Salerno due uomini accusati di una violenta rapina messa a segno lo scorso 17 marzo nel centro storico lagunare. Il colpo era iniziato con la classica tecnica del “finto poliziotto”: i due avevano convinto una donna di 83 anni a consegnare gioielli e preziosi per un valore di circa 50mila euro. Quando però l’anziana ha intuito l’inganno e ha cercato di opporsi, i malviventi l’hanno spinta con forza a terra per assicurarsi il bottino e fuggire.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Truffa del “finto poliziotto” a un’anziana: arrestati due casertani in trasferta Massarosa, truffa del finto carabiniere: anziana raggirata, due arrestiMASSAROSA (LUCCA) – Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in quanto ritenuti dagli investigatori responsabili di una truffa ai danni di una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il finto poliziotto che si fa consegnare oltre 100mila euro da una 90enne di Trastevere; Finto poliziotto rapina anziana, due arresti tra Venezia e Salerno; Roma, truffa anziana per oltre 100mila euro: finto agente arrestato dalla polizia; Truffa a anziana oltre 100mila euro, finto agente arrestato dalla polizia. Finto poliziotto rapina anziana, due arresti tra Venezia e SalernoVENEZIA (ITALPRESS) – Si spacciavano per poliziotti per raggirare le persone più fragili, ma quando l’anziana vittima ha provato a resistere, non hanno esitato a usare la violenza. La Squadra Mobile d ... lagazzettadelmezzogiorno.it Salerno, 2 arresti: si fingono poliziotti e rapinano 50mila euro ad anziana a VeneziaStampaGli agenti della Polizia di Stato, nelle scorse ore, a Salerno, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due individui, ritenuti responsabili di una violent ... salernonotizie.it VENEZIA-SALERNO: ARRESTATI I RAPINATORI DEL "FINTO POLIZIOTTO" Si fingevano agenti per derubare gli anziani, ma la loro corsa è finita a Salerno. La Polizia di Stato ha arrestato due uomini responsabili di una violenta rapina ai danni di un'anzian - facebook.com facebook Le indagini condotte dalla #Squadramobile di Venezia hanno portato all'arresto di 2 persone responsabili di una truffa commessa il 17 marzo ai danni di una 83enne con la tecnica del finto poliziotto degenerata in rapina a seguito delle resistenze opposte dall x.com