A Lucca, un 21enne di Napoli è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri per tentata truffa aggravata in concorso. L’uomo, disoccupato e con precedenti, si era spacciato per un carabiniere. I militari della stazione di San Concordio e della sezione radiomobile della compagnia hanno individuato e fermato il giovane, che aveva tentato di ingannare qualcuno fingendosi un ufficiale dell’Arma. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento di routine.

LUCCA – Ieri mattina (7 luglio) a Lucca, i carabinieri della stazione di San Concordio e della sezione radiomobile della compagnia di Lucca, hanno arrestato un 21enne, residente a Napoli, disoccupato, con precedenti di polizia, per il reato di tentata truffa aggravata in concorso. Alle 10 circa un signore 71enne che vive a Lucca nel quartiere di Picciorana, è stato contattato all’utenza telefonica domestica da un ‘sedicente maresciallo dei carabinieri’, che nel corso di una lunga telefonata ha cercato di convincerlo che la sua autovettura risultava coinvolta in una rapina e che per questo motivo, rientrava tra i sospettat i. L’uomo soggiungeva che per fare piena luce sulla vicenda, avrebbe dovuto fare visionare tutti i gioielli e gli oggetti di valore che aveva in casa ad un suo collega che si sarebbe presentato presso la sua abitazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Finto carabiniere in azione a Lucca: arrivano i militari veri e lo arrestano

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