Un uomo vestito da carabiniere ha sottratto l’oro a un’anziana, che ha subito denunciato il furto. I militari in divisa autentica sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione e hanno inseguito i sospetti in fuga, riuscendo a bloccarli. L’episodio si è verificato in una zona residenziale, dove il malvivente si era avvicinato alla vittima fingendosi un ufficiale delle forze dell’ordine. La donna ha riferito di aver consegnato l’oro senza opporre resistenza.

Ancona, 10 giugno 2026 - Ancora un odioso raggiro ai danni di un'anziana, ancora la tecnica subdola del ‘finto carabiniere’. Ma questa volta la prontezza dei militari veri ha trasformato il piano dei malviventi in una trappola per loro stessi. Ad Ancona, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato in flagranza di reato due giovani, intercettati subito dopo aver messo a segno una truffa aggravata ai danni di una donna di 80 anni. I due devono rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e, per quanto riguarda il conducente dell'auto, di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il finto carabiniere le ruba l'oro, i militari veri bloccano i ladri dopo l'inseguimento

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