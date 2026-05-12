Finto carabiniere tenta la truffa Ma arrivano quelli veri e arrestano due persone

Due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di truffare un’anziana di 72 anni fingendosi carabinieri. La scena si è svolta in tempo reale mentre i falsi militari cercavano di ingannare la donna, ma sono intervenuti i carabinieri veri che hanno portato a termine l’arresto. I due uomini, di 21 e 43 anni, avevano già precedenti di polizia e sono stati fermati in flagranza di reato per truffa aggravata in concorso.

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Ancora la truffa del falso carabiniere che cerca di ingannare un’anziana di 72 anni, ma i militari veri intervengono in tempo: arrestati, in flagranza di reato un ventunenne e un quarantatreenne, con specifici precedenti di polizia, ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso. I carabinieri della Stazione di Bastia hanno ricevuto una segnalazione al Numero unico di emergenza - Nue - 112 da parte della donna presa di mira. L’uomo ha spiegato che la moglie era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era spacciato per un appartenente all’Arma dei carabinieri. Il sedicente militare aveva prospettato la necessità di verificare i monili in oro presenti in casa, raccontando falsamente di una rapina che avrebbe coinvolto l’autovettura del marito, preannunciando l’arrivo di un uomo per il ritiro dei preziosi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finto carabiniere tenta la truffa. Ma arrivano quelli veri e arrestano due persone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare Notizie correlate Tenta la truffa del finto carabiniere, ma trova i veri militari nascosti in casa della vittimaAveva chiamato a casa una signora di 75 anni, presentandosi come “comandante dei carabinieri di via Moscova”. Leggi anche: Finto carabiniere arrestato da quelli veri dopo la truffa a un'anziana Argomenti più discussi: Finto carabiniere tenta la truffa a un’anziana: due arresti a Patti; Brescia, tenta la truffa del finto carabiniere con una 75enne: arrestato dalla polizia; Finto carabiniere tenta di truffare un’anziana: arrestato; Finto carabiniere tenta la truffa. Ma arrivano quelli veri e arrestano due persone. Finto carabiniere tenta di truffare un’anziana: arrestato x.com A Roma automobilisti e partiti protestano perché in una strada allargano i marciapiedi per la sicurezza dei pedoni... reddit Finto carabiniere tenta di truffare un’anziana: arrestatoÈ successo ieri pomeriggio nel centro della città: la donna, però non è caduta nella trappola e ha chiamato conoscenti e Polizia ... giornaledibrescia.it