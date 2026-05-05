Il messaggio di Lindsey Vonn dal Met Gala | Sono di nuovo in piedi La paura è sottovalutata

La sciatrice americana, che tre mesi fa ha avuto un grave incidente a Cortina, si è mostrata al Met Gala. Nel suo messaggio ha dichiarato di essere di nuovo in piedi e ha parlato della paura, definendola spesso sottovalutata. La presenza alla manifestazione è stata accompagnata da questa comunicazione, che ha attirato l’attenzione sui suoi recenti progressi e sulla sua esperienza personale.

La sciatrice americana, che tre mesi fa subì un grave incidente a Cortina, si è presentata al Met Gala. Lindsey Vonn ha pubblicato un video dall'albergo e poi ha sfilato sul tappeto rosso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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