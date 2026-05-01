Lindsey Vonn non esclude un ritorno in pista dopo il lungo calvario | Non voglio decidere adesso

L'ex sciatrice professionista ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro e di non voler affrettare il rientro in pista. Dopo un lungo periodo di infortuni e problemi fisici, ha affermato di considerare la possibilità di tornare a gareggiare, ma senza indicare una tempistica precisa. La decisione finale, ha spiegato, dipenderà dal suo stato di salute e dalla volontà di riprendere l’attività agonistica.