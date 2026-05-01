Lindsey Vonn non esclude un ritorno in pista dopo il lungo calvario | Non voglio decidere adesso
L'ex sciatrice professionista ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro e di non voler affrettare il rientro in pista. Dopo un lungo periodo di infortuni e problemi fisici, ha affermato di considerare la possibilità di tornare a gareggiare, ma senza indicare una tempistica precisa. La decisione finale, ha spiegato, dipenderà dal suo stato di salute e dalla volontà di riprendere l’attività agonistica.
Il ritiro non è una scelta scontata per Vonn che riflette sulla possibilità di tornare in gara, ma dovrà operarsi ancora: "Devo ancora rimuovere la placca metallica dalla gamba e poi c'è l'intervento al legamento crociato".🔗 Leggi su Fanpage.it
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