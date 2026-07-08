Fiamme altissime in Bovisa a Milano | così l' incendio al deposito in via Don Minzoni

Alle 19.30 di mercoledì 8 luglio, un incendio si è sviluppato nel deposito di un corriere in via Don Minzoni, zona Bovisa, Milano. Le fiamme hanno raggiunto altezze elevate, producendo una colonna di fumo nero che si è estesa visibile anche nell'area circostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Un rogo Ã¨ divampato attorno alle 19.30 di mercoledÃ¬ 8 luglio al deposito Bartolini di via Don Minzoni a Milano, in zona Bovisa. Le fiamme hanno creato una lunga colonna di fumo nero visibile anche nell'hinterland del capoluogo lombardo. â??Ad alimentare le fiamme tonnellate di merce e pacchi anche di materiale elettronico. Il rogo sarebbe partito da un container per poi propagarsi rapidamente allâ??area in cui erano stoccate le merci e i pacchi pronti per essere consegnati. Eccesso di azoto e di allevamenti animali: cosa sta succedendo in questa estate caldissima nella Pianura Padana? Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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