Un volo di Aeroitalia partito da Cagliari in direzione di Milano Linate è stato costretto a invertire la rotta subito dopo il decollo a causa di un problema tecnico. La compagnia ha comunicato che si trattava di un'anomalia tecnica, senza specificare ulteriori dettagli. L’evento di mercoledì 13 maggio ha provocato disagi ai passeggeri e ha contribuito a interrompere temporaneamente i collegamenti aerei tra la Sardegna e la Lombardia. Nessuna informazione è stata resa nota su eventuali conseguenze o interventi successivi.

“Un problema tecnico”. È la laconica spiegazione fornita da Aeroitalia per giustificare il rientro immediato alla base del volo Cagliari-Milano Linate, uno dei due gravi disservizi che ieri, mercoledì 13 maggio, hanno di fatto paralizzato i collegamenti aerei tra la Sardegna e la Lombardia. Tra guasti meccanici, aerei bloccati in pista e riprogrammazioni tardive, centinaia di passeggeri hanno subito pesanti disagi logistici in due diversi scali dell’isola. Il rientro d’emergenza a Cagliari-Elmas. Il momento di maggiore apprensione si è registrato nel pomeriggio di ieri all’aeroporto di Cagliari. Il volo Aeroitalia decollato alle 15:20, con destinazione Milano Linate, ha improvvisamente invertito la rotta a pochi minuti dal distacco da terra, effettuando una manovra di rientro sullo scalo sardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Volo Aeroitalia per Linate costretto a invertire la rotta subito dopo il decollo da Cagliari: “Anomalie tecniche”

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