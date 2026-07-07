Paura a bordo dell’aereo | fiammate dal motore dopo il decollo da Malpensa

Notizia in breve

Un aereo di Aeroitalia partito da Malpensa verso Salerno è rientrato poco dopo il decollo a causa di un problema tecnico al motore. Durante il volo sono state segnalate fiammate dal motore, che hanno causato preoccupazione a bordo. L’aereo ha fatto ritorno in aeroporto e non sono stati riportati feriti. La compagnia ha avviato le verifiche sul problema tecnico.