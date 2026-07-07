Paura a bordo dell’aereo | fiammate dal motore dopo il decollo da Malpensa
Un aereo di Aeroitalia partito da Malpensa verso Salerno è rientrato poco dopo il decollo a causa di un problema tecnico al motore. Durante il volo sono state segnalate fiammate dal motore, che hanno causato preoccupazione a bordo. L’aereo ha fatto ritorno in aeroporto e non sono stati riportati feriti. La compagnia ha avviato le verifiche sul problema tecnico.
Un aereo della compagnia Aeroitalia diretto a Salerno è rientrato questa mattina all'aeroporto di Milano Malpensa poco dopo il decollo a causa di un problema tecnico riscontrato in volo. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, dopo la salita di quota sarebbero state notate alcune fiammate provenire da uno dei motori del velivolo. Il comandante, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla torre di controllo, ha quindi deciso di fare rientro allo scalo di partenza, effettuando l'atterraggio regolarmente. In via precauzionale erano state attivate le procedure di emergenza sulla pista, con la presenza anche di due ambulanze. Non si registrano tuttavia conseguenze per i passeggeri né per i membri dell'equipaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Aereo Delta, incendio al motore e esplosione: paura in volo per i 300 passeggeri
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