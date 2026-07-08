Festival di Venezia 2026 a George Clooney il Leone d’Oro alla carriera | la sua reazione

Da dilei.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cerimonia di apertura, l’attore ha ricevuto il premio Leone d’Oro alla carriera. Clooney, visibilmente emozionato, ha ringraziato il pubblico e il festival. La premiazione si è svolta davanti a una sala piena di spettatori e colleghi. La sua reazione è stata di sorpresa e gratitudine, con un breve discorso sul palco. La 83ª Mostra del Cinema si svolge dal 2 al 12 settembre.

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Il Lido si prepara ad accogliere con tutti gli onori del caso una sue star più amate. Dal 2 al 12 settembre l’83esima Mostra del Cinema avrà un ospite d’onore d’eccezione: a George Clooney va infatti il Leone d’Oro alla carriera. A deciderlo è stato il consiglio della Biennale, dietro proposta del direttore artistico Alberto Barbera. La reazione dell’attore? Come sempre, non si è risparmiato una dose di ironia. Leone d’Oro a George Clooney, la sua reazione. George Clooney non si è mai preso troppo sul serio, e anche stavolta non si è smentito. Alla notizia del riconoscimento, la star ha commentato con una battuta: “Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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VENEZIA, a GEORGE CLOONEY il LEONE D'ORO alla carriera

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