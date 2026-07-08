Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno la 83esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. La manifestazione si terrà sul Lido, con i due attori che saranno al centro delle serate principali. La conferma è arrivata in una comunicazione ufficiale, annunciando i volti che accompagneranno la prossima edizione della rassegna cinematografica.

Il Lido ha i suoi padroni di casa. A guidare le serate più importanti dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma dal 2 al 12 settembre 2026, sono Greta Scarano e Nicolas Maupas. La coppia sale sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema per inaugurare la kermesse mercoledì 2 settembre e per chiuderla sabato 12, nella serata clou in cui verranno svelati i Leoni e tutti i premi ufficiali. Una scelta firmata dal direttore artistico Alberto Barbera, che porta con sé un piccolo tuffo nel passato. Greta Scarano e Nicolas Maupas conduttori del Festival del Cinema di Venezia 2026. Per rivedere una conduzione a due voci, maschile e femminile, alla cerimonia veneziana bisogna tornare fino al 1998, quando a fare gli onori di casa furono Livia Azzariti e Alessandro Gassmann. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Festival del Cinema di Venezia 2026, Greta Scarano e Nicolas Maupas conduttori della 83esima edizione

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