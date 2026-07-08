Ferrara fair play a 15 anni | cede la medaglia all' avversario più veloce ma fuori concorso perché straniero

Durante la 30esima edizione del Ferrarameeting, un ragazzo di 15 anni ha deciso di restituire una medaglia all’avversario più veloce, che era fuori concorso perché straniero. L’atleta ha lasciato il podio e ha consegnato la medaglia all’altro concorrente, dimostrando un gesto di fair play. La manifestazione si è svolta al campo scuola «Giampaolo Lenzi» di Ferrara, organizzata dall’Atletica Estense.

A volte lo sport regala immagini che vanno oltre il risultato di una gara. Immagini che restituiscono il vero significato del fair play. È successo alla 30esima edizione del Ferrarameeting, la manifestazione di atletica leggera più longeva dell'Emilia-Romagna, organizzata dall'Atletica Estense al campo scuola «Giampaolo Lenzi» di Ferrara. Protagonisti della vicenda Elia Pelosin, atleta della società trevigiana Silca Ultralite Triathlon, e il polacco Marcel Lydzinski, rivale della MKL Torun. Ma facciamo ordine e raccontiamo quanto accaduto. La storia nasce dalla gara degli 80 metri. In pista Marcel Lydzinski, atleta del MKL Torun, società ospite del 30esima Ferrarameeting per via del recente gemellaggio con Ferrara, era arrivato davanti a tutti. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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Elia Pelosin campione di fair play a 15 anni: cede la medaglia d'oro all'avversario

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