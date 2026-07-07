Un giovane velocista di 15 anni ha rinunciato alla medaglia d'oro in una gara, dopo che il suo avversario è stato fermato da problemi burocratici. La decisione è stata presa per rispettare le regole e mantenere l'integrità della competizione. La situazione ha attirato l'attenzione sulla gestione delle pratiche amministrative nelle competizioni giovanili. La vittoria non è arrivata sul podio, ma attraverso il rispetto delle regole e il fair play.

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Ci sono vittorie che valgono più di una medaglia. E ce ne sono altre che iniziano proprio nel momento in cui si decide di rinunciarvi. È quanto accaduto nei giorni scorsi al 30° Ferrarameeting, storica manifestazione di atletica leggera disputata a Ferrara, dove il 15enne velocista noalese Elia Pelosin, atleta al primo anno in Silca Ultralite Vittorio Veneto, ha regalato al pubblico una lezione di sport destinata a rimanere impressa nella memoria di tutti i presenti. La gara Nella gara degli 80 metri, infatti, sul traguardo il più veloce è stato Marcel Lydzinski, coetaneo polacco dell'MKL Torun, che ha preceduto proprio Pelosin. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elia Pelosin, velocista di 15 anni, cede la medaglia d'oro all'avversario fermato dalla burocrazia: è campione di fair play

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Elia Pelosin campione di fair play a 15 anni: cede la medaglia d'oro all'avversario che lo aveva battuto VIDEOVITTORIO VENETO (TREVISO) - Ci sono vittorie che valgono più di una medaglia. E ce ne sono altre che iniziano proprio nel momento in cui si decide di rinunciarvi. È ... ilgazzettino.it

Elia Pelosin, velocista di 15 anni, cede la medaglia d'oro all'avversario (che lo aveva battuto) fermato dalla burocrazia: è campione di fair playVITTORIO VENETO (TREVISO) - Ci sono vittorie che valgono più di una medaglia. E ce ne sono altre che iniziano proprio nel momento in cui si decide di rinunciarvi. È ... ilgazzettino.it