Hello Kitty e Fiero il Guerriero di Olimpia Milano in campo tra amicizia e sport

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita dei play off di basket tra Olimpia Milano e Reggio Emilia all’Unipol Forum di Milano, si sono incontrati il personaggio di Sanrio e la mascotte della squadra milanese. La serata, intitolata Hello Kitty Night, ha visto la presenza di Hello Kitty e Fiero il Guerriero in campo, creando un momento di intrattenimento e presenza simbolica. L’evento ha coinvolto il pubblico presente, senza influire sul svolgimento della partita.

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Il famoso personaggio Sanrio e la mascotte biancorossa insieme per la Hello Kitty Night all'Unipol Forum di Milano, in occasione della partita dei play off di basket tra Olimpia Milano e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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