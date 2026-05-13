Hello Kitty in campo con l’Olimpia Milano amicizia e sport per i playoff di basket

In vista dei playoff di basket, si è tenuto un evento particolare che ha coinvolto il personaggio di Hello Kitty e la squadra dell’Olimpia Milano. L’iniziativa ha visto la presenza del personaggio sul campo, sottolineando un momento di amicizia e collaborazione tra l’icona giapponese e la squadra milanese. La partita si avvicina, e le squadre sono al lavoro per prepararsi alle sfide che le attendono.

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