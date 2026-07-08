A luglio molti supplenti con ferie non godute del 30 giugno non hanno ancora ricevuto il cedolino. La causa principale è il pagamento delle ferie non godute tramite NoiPA, che spesso arriva separatamente dagli altri importi come arretrati contrattuali e conguagli fiscali. Questi accrediti vengono effettuati in momenti diversi, causando confusione tra i beneficiari.

Chiusa la supplenza al 30 giugno, a luglio molti docenti e personale ATA non trovano il cedolino e si chiedono il perché. La risposta ruota attorno alle ferie non godute NoiPA, un accredito che spesso viaggia da solo e si somma ad altri importi in arrivo, come gli arretrati del contratto e il conguaglio del 730. Vediamo come si calcola, perché non parte da solo e cosa succede se la scuola non registra i giorni maturati.Perché i supplenti del 30 giugno restano senza cedolino di luglioIl contratto si chiude il 30 giugno, quindi non c'è un mese lavorato da pagare. Il meccanismo è lineare, ma genera confusione perché molti si aspettano comunque un accredito. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Ferie non godute NoiPA: ecco quando arriva il pagamento ai supplenti del 30 giugno

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