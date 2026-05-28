Pagamento ferie non godute ai precari sentenza Cassazione ANIEF | perimetro più ristretto ma non viene cancellato il diritto

La Cassazione ha stabilito che i docenti a tempo determinato hanno diritto all’indennità per ferie non godute, anche se il giudice di merito aveva limitato il riconoscimento. La sentenza chiarisce che il diritto non viene cancellato, anche se il perimetro di applicazione è più ristretto. La decisione riguarda un procedimento di rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d’appello di Torino.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha fissato un principio di diritto sull’indennità per ferie non godute dei docenti a tempo determinato, intervenendo sul rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d’appello di Torino nel procedimento n. 8832026 R.G. La decisione riguarda un contenzioso seriale che, negli ultimi anni, ha prodotto orientamenti non uniformi nei tribunali di merito. In questa fascia dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è considerata possibile per legge, senza necessità di uno specifico avviso del dirigente scolastico. Diverso è il caso del periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ferie non godute ai precari: la Uil Scuola Foggia vince in tribunaleLa Uil Scuola di Foggia ha ottenuto una vittoria in tribunale contro il Ministero, che è stato condannato a pagare 2 euro a titolo di risarcimento.

Il Ministero non esegue le sentenze favorevoli ai precari (dalla carta docente alle ferie non godute): “danno erariale” e il Tar lo segnala alla Corte dei ContiIl Tar del Piemonte ha deciso di inviare alcune sentenze favorevoli ai docenti alla Corte dei Conti del Lazio, evidenziando come il Ministero...

Temi più discussi: Indennità sostitutiva delle ferie: onere della prova a carico del lavoratore; Ferie non godute: quando spetta il pagamento?; In Uniemens i contributi per ferie non godute e maturate ante 2025; Precari della scuola e ferie non godute: la FLC CGIL in Cassazione a tutela dei docenti supplenti.

La Corte di Cassazione interviene sul tema delle ferie dei docenti precari e chiarisce quando spetta il pagamento delle ferie non godute. La sentenza della Sezione lavoro, depositata il 20 maggio 2026, riguarda i supplenti con contratto fino al termine d… x.com

Disoccupazione rifiutata per 1 giorno: le ferie non godute contano dopo la sentenza della Suprema? reddit

Ai supplenti scuola le ferie vanno pagate: non a Natale, Pasqua, Carnevale, sì invece tra fine lezioni e 30 giugno. Sentenza Cassazione [PDF]La Corte di Cassazione interviene sul tema delle ferie dei docenti precari e chiarisce quando spetta il pagamento delle ferie non godute. La sentenza della Sezione lavoro, depositata il 20 maggio 2026 ... orizzontescuola.it

Indennità sostitutiva delle ferie: onere della prova a carico del lavoratoreRicade sul lavoratore che chiede l’indennità sostitutiva delle ferie provare l'attività lavorativa nei giorni ad esse destinati. ecnews.it