Ai supplenti scuola le ferie vanno pagate | non a Natale Pasqua Carnevale sì invece tra fine lezioni e 30 giugno Sentenza Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che i docenti precari hanno diritto a ricevere il pagamento delle ferie non godute tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, escludendo il periodo natalizio, pasquale e di Carnevale. La decisione riguarda i supplenti della scuola e chiarisce le modalità di retribuzione delle ferie maturate ma non usufruite durante il rapporto di lavoro. La sentenza si riferisce alle norme sul pagamento delle ferie per i lavoratori precari del settore scolastico.

La Corte di Cassazione interviene sul tema delle ferie dei docenti precari e chiarisce quando spetta il pagamento delle ferie non godute. La sentenza della Sezione lavoro, depositata il 20 maggio 2026, riguarda i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche e prova a risolvere un contrasto che negli ultimi anni aveva prodotto numerose cause nei tribunali italiani. Il caso nasce dal ricorso di una docente piemontese che chiedeva il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie per diversi anni scolastici svolti con contratti a termine. Secondo l’insegnante, il diritto al pagamento non poteva essere perso automaticamente soltanto perché non aveva presentato domanda di ferie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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