A Castelvetrano, cinque persone sono state coinvolte in un’indagine riguardante corse clandestine di cavalli. Le autorità hanno scoperto che alcuni animali erano in condizioni molto gravi, con segni di maltrattamenti e somministrazione di sostanze dopanti. L’indagine ha portato al coinvolgimento di cinque italiani, accusati di associazione a delinquere e di aver preso parte a queste attività illegali. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento penale nei loro confronti.

È di cinque cittadini italiani colpiti da misure cautelari il bilancio di un’inchiesta della Procura di Marsala su un’associazione a delinquere dedita all’organizzazione di corse clandestine di cavalli e maltrattamenti sugli animali. I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari della città lilibetana su richiesta della Procura, dopo mesi di indagini che hanno coinvolto anche il Servizio Veterinario dell’ASP e il Nucleo CITES del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Palermo. Le misure cautelari e gli indagati Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il GIP di Marsala ha disposto un divieto di dimora in Sicilia e quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di cinque cittadini italiani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Corse clandestine a Castelvetrano, cavalli in condizioni orribili: dopati e maltrattati, 5 indagati

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Corsa clandestina di cavalli, polizia la insegue con droni e la blocca

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