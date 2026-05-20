Corse clandestine con cavalli dopati organizzate su Whatsapp nei guai anche un palermitano

Le autorità hanno scoperto un gruppo che organizzava corse clandestine di cavalli attraverso una chat su WhatsApp, coinvolgendo anche un uomo di Palermo. Le corse si svolgevano nelle campagne dell’area di Triscina, frazione di Castelvetrano, e prevedevano che i cavalli fossero preventivamente sottoposti a doping. Gli investigatori hanno sequestrato materiale e identificato alcuni dei partecipanti, che ricevevano le adesioni tramite il servizio di messaggistica. La vicenda si inserisce in un quadro di attività illecite legate agli sport equestri clandestini.

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