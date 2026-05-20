Corse clandestine con cavalli dopati organizzate su Whatsapp nei guai anche un palermitano
Le autorità hanno scoperto un gruppo che organizzava corse clandestine di cavalli attraverso una chat su WhatsApp, coinvolgendo anche un uomo di Palermo. Le corse si svolgevano nelle campagne dell’area di Triscina, frazione di Castelvetrano, e prevedevano che i cavalli fossero preventivamente sottoposti a doping. Gli investigatori hanno sequestrato materiale e identificato alcuni dei partecipanti, che ricevevano le adesioni tramite il servizio di messaggistica. La vicenda si inserisce in un quadro di attività illecite legate agli sport equestri clandestini.
Raccoglievano le adesioni in una chat su Whatsapp e organizzavano corse clandestine di cavalli preventivamente dopati nelle campagne dell'area di Triscina, frazione di Castelvetrano, nel Trapanese. Ma dopo la segnalazione di un'associazione ambientalista presentata alla Procura di Marsala è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Corsa clandestina di cavalli e spari nel Catanese
Sullo stesso argomento
Corse clandestine a Castelvetrano, cavalli in condizioni orribili: dopati e maltrattati, 5 indagatiÈ di cinque cittadini italiani colpiti da misure cautelari il bilancio di un’inchiesta della Procura di Marsala su un’associazione a delinquere...
Leggi anche: Cavalli dopati e maltrattati per le corse clandestine, smantellata rete criminale in Sicilia: cinque misure
#Attualità #Cronache #Normativa #Politica #Scommesse Camera, interrogazione Borrelli (AVS): Corse clandestine di cavalli e scommesse illegali, contrastare fenomeno spesso legato a cosche mafiose dlvr.it/TSYDpp x.com
Corse clandestine di cavalli nel Catanese, interrogazione di AVS al Ministro dell’Interno Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’Interno chiedendo interventi urgenti contro il fenomeno delle corse cl facebook
Corse clandestine di cavalli tra doping e maltrattamenti: scoperto ippodromo abusivo a TrapaniUn ippodromo nascosto tra le campagne di Castelvetrano, corse clandestine e cavalli sottoposti a pratiche dopanti e maltrattamenti: questo il panorama emerso dall'ampia inchiesta della ... ilmessaggero.it
Ippodromo abusivo e corse clandestine di cavalli a Castelvetrano: ordine di divieto di dimora in Sicilia per cinqueFanno parte di un’associazione a delinquere legata al maltrattamenti di equini, nel giro delle scommesse coinvolte altre 7 persone ... lasicilia.it