fenestrelle e non solo il vicesindaco incontra legambiente

Il vicesindaco ha incontrato rappresentanti di Legambiente per discutere di questioni ambientali, concentrandosi sulla gestione dei rifiuti e sulle strategie dell’economia circolare. La discussione ha coinvolto aspetti pratici e progetti in corso, senza approfondimenti politici o dichiarazioni ufficiali. L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione, con l’obiettivo di migliorare le pratiche di smaltimento e promuovere iniziative sostenibili nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Un confronto operativo sui temi ambientali, sulla gestione del ciclo dei rifiuti e sulle prospettive legate all’economia circolare. Si è svolto un incontro tra il vicesindaco Anna D’Aliasi, i consiglieri comunali M5S Antonio Aquino e Agostino De Rosa, alla presenza del dirigente del Settore Ambiente, Marotta, del presidente Antonio Di Gisi, il vicepresidente Antonio Dello Iaco di Legambiente e l’ambientalista Giovanni Varallo. Al centro della discussione vi è stata innanzitutto la Consulta ambientale, quale strumento di partecipazione, proposta e confronto tra amministrazione comunale, associazioni e cittadini sulle principali tematiche legate alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità urbana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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