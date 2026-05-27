Ballottaggio Di Rosa apre ad Alonge e valuta il ruolo di vicesindaco | Conta solo l’interesse della città

Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa ha dichiarato di essere aperto a collaborare con Dino Alonge nel secondo turno delle amministrative, sottolineando che l’obiettivo principale è l’interesse della città. Di Rosa ha anche valutato la possibilità di affidare ad Alonge il ruolo di vicesindaco, evidenziando che la priorità è garantire stabilità, legalità e trasparenza. La competizione elettorale si svolgerà tra Alonge e Sodano.

“Agrigento merita stabilità, legalità e trasparenza”. Parte da qui la riflessione politica del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa dopo il primo turno delle amministrative e in vista del ballottaggio che vedrà contrapposti Dino Alonge e Michele Sodano. Di Rosa, che al primo turno ha ottenuto 3546. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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