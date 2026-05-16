Il vicesindaco incontra i mobility manager
Il vicesindaco ha incontrato i mobility manager per discutere delle aree di sosta nella zona industriale e della gestione del traffico negli svincoli autostradali A1 e Fi-Pi-Li. Durante l'incontro sono stati esaminati i piani per ottimizzare l’utilizzo degli spazi di sosta e migliorare il flusso veicolare, in attesa del completamento dei lavori di raddoppio del casello autostradale di Pontignale. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata, ma si sono analizzate le possibili soluzioni per affrontare le criticità attuali.
Spazi di sosta nella zona industriale, capacità di razionalizzare il traffico nei grandi svincoli (A1 e Fi-Pi-Li) aspettando il raddoppio del casello autostradale in zona Pontignale. Sono solo alcuni dei temi portanti dell’incontro tra il vicesindaco di Scandicci, Yuna Kashi Zadeh, e i mobility manager delle aziende del territorio. Presenti anche il comandante della polizia locale, Giuseppe Mastursi, e i tecnici dell’Ufficio urbanistica. "Oggi – ha detto il vicesindaco – abbiamo confermato quanto il tema della mobilità sia centrale per la qualità della vita delle persone, per l’organizzazione del lavoro e per la competitività del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Mapping the Future of Indoor Navigation feat. Theresa Reno-Weber
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