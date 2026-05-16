Il vicesindaco incontra i mobility manager

Il vicesindaco ha incontrato i mobility manager per discutere delle aree di sosta nella zona industriale e della gestione del traffico negli svincoli autostradali A1 e Fi-Pi-Li. Durante l'incontro sono stati esaminati i piani per ottimizzare l’utilizzo degli spazi di sosta e migliorare il flusso veicolare, in attesa del completamento dei lavori di raddoppio del casello autostradale di Pontignale. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata, ma si sono analizzate le possibili soluzioni per affrontare le criticità attuali.

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Spazi di sosta nella zona industriale, capacità di razionalizzare il traffico nei grandi svincoli (A1 e Fi-Pi-Li) aspettando il raddoppio del casello autostradale in zona Pontignale. Sono solo alcuni dei temi portanti dell’incontro tra il vicesindaco di Scandicci, Yuna Kashi Zadeh, e i mobility manager delle aziende del territorio. Presenti anche il comandante della polizia locale, Giuseppe Mastursi, e i tecnici dell’Ufficio urbanistica. "Oggi – ha detto il vicesindaco – abbiamo confermato quanto il tema della mobilità sia centrale per la qualità della vita delle persone, per l’organizzazione del lavoro e per la competitività del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il vicesindaco incontra i mobility manager ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mapping the Future of Indoor Navigation feat. Theresa Reno-Weber Sullo stesso argomento Leggi anche: "Matese Mobility Lab", il progetto per un nuovo modello sostenibile Pink Mobility Day tratta il tema della “discriminazione artificiale”(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale entra sempre più nei processi decisionali delle imprese e nel mondo del lavoro, ma porta con sé anche il... Protagonista dell’incontro l’Enoteca Colline Alfieri, raccontata dal Presidente Benotto attraverso le sfumature e l’eleganza del Terre Alfieri DOCG. Presenti il Sindaco di San Damiano d’Asti, Davide Migliasso, e del Vicesindaco Flavio Torchio. x.com Trani, lavoro e futuro: Ines Fabbretti incontra i cittadini PRESENTI IL candidato sindaco Marco Galiano e il vicesindaco Fabrizio FerranteMercoledì 6 maggio, alle ore 19:30, presso il comitato elettorale in Piazza della Repubblica, si terrà l'incontro pubblico di presentazione della candidatura di Ines Fabbretti. All'iniziativa prendera ... traniviva.it