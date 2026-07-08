femminicidio di federica torzullo per il marito chiesto il giudizio immediato

Per il marito di Federica Torzullo, uccisa a 41 anni, è stato chiesto il giudizio immediato. L'uomo, di 40 anni, ha confessato l’omicidio ma la sua versione presenta ancora punti poco chiari. La vittima, madre di un bambino di 10 anni, è la prima donna uccisa nel femminicidio in Italia nel 2026. La vicenda si è svolta in un contesto di violenza domestica, con l’accusa che ha portato alla richiesta di processo rapido.

La prima vittima di femminicidio in Italia nel 2026 è stata Federica Torzullo, 41 anni, mamma di un bambino di 10 anni. Il suo assassino è il marito, Claudio Agostino Carlomagno, 40 anni, reo confesso, anche se la sua versione presenta ancora alcuni lati oscuri. Come l’orario della morte. Dettagli che non mutano il quadro accusatorio ricostruito dalla Procura di Civitavecchia che ha chiesto il giudizio immediato nei confronti dell’uomo. Le accuse: omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale. All’uomo, in carcere dal 20 gennaio, è contestato pure il vilipendio e l’occultamento di cadavere. Tuttavia i reati raccontano solo la nuda cronaca dell’uccisione della 41enne. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, per l'ex marito chiesto il giudizio immediato

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