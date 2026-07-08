Un conduttore televisivo è stato aggredito da tre minorenni in strada a Milano mentre tentavano di rapinarlo. L’uomo è riuscito a scappare senza ferite. Dopo l’incidente, ha pubblicato sui social una riflessione sulla crisi di convivenza nella città, sottolineando il senso di frammentazione sociale che si percepisce nel capoluogo lombardo. L’episodio si è verificato nel centro urbano e non ci sono stati altri coinvolgimenti o conseguenze.

Il conduttore Rai Federico Quaranta è stato aggredito in strada a Milano da tre giovani che hanno tentato di rapinarlo: è riuscito a mettere in fuga i criminali e ne è uscito illeso, ma l’episodio lo ha spinto a condividere sui social una riflessione sulla frammentazione sociale che attraversa il capoluogo lombardo. Il messaggio è diventato in poche ore virale ed è stato commentato da diversi volti noti del mondo dello spettacolo. L’aggressione è avvenuta nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio. Quaranta – 59 anni, una lunga carriera tra radio e tv in programma come Linea Verde, Decanter e Il Provinciale – stava rientrando a casa dopo un viaggio, quando è stato avvicinato da tre ragazzi “giovanissimi” che hanno tentato di derubarlo de puntavano di zaino, valigia e orologio. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Federico Quaranta aggredito da tre ragazzini: “A Milano è fallita un’idea di convivenza”

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