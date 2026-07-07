Il conduttore tv Federico Quaranta aggredito a Milano da 3 ragazzini | La città è un inferno dantesco - VIDEO

Un conduttore televisivo è stato aggredito da tre minorenni in via Benedetto Marcello, vicino ai Giardini Indro Montanelli. L'episodio si è verificato nel pomeriggio e ha portato alla delicata collisione tra adulto e minorenni in una zona centrale della città. La scena è stata filmata e condivisa sui social, mostrando il momento dell'aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto.

L'aggressione è avvenuta in via Benedetto Marcello, non lontano dai Giardini Indro Montanelli Il conduttore tv Federico Quaranta aggredito a Milano da una baby gang di 3 ragazzini. È stato lo stesso 59enne a renderlo noto sui social, con una sua foto in primo piano: "Stanotte ho capito una co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Conduttore TV Federico Quaranta: Ho reagito alla rapina, ho rischiato grosso.

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