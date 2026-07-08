Un partito di destra ha annunciato proposte per espellere gli immigrati condannati a pene superiori a un anno e per revocare la cittadinanza in caso di reato. La misura si applica anche a chi commette reati e sconta la pena nel proprio paese di origine. La posizione è stata presentata come parte del programma politico e non come una sfida a un generale.

“ L’immigrato che viene in Italia che delinque e che viene condannato ad una pena detentiva superiore ad un anno sconterà la sua pena nel suo Paese d’origine ed estendiamo le ipotesi di revoca della cittadinanza ”. Questa in sintesi la proposta formulata da Fratelli d’Italia e presentata oggi alla stampa. Si tratta di una proposta di legge, quindi non un’iniziativa di governo ma parlamentare (il cui iter è certamente meno rapido) e questo nonostante Fdi sia di gran lunga il partito di maggioranza relativa, esprima la presidente del Consiglio, non abbia insomma imbarazzi nel determinare una linea politica all’esecutivo. Almeno sulla carta. La... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fdi di lotta e di governo: “propone” espulsioni e revoca della cittadinanza per gli immigrati che commettono reati. “Sfida a Vannacci? No, sempre stato nel programma”

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How One Criminal Charge Could Get You Deported (Even Without Jail) | Immigration Nation Podcast

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