Modena Salvini invoca la linea dura | Revocare della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati

Durante un discorso alla scuola politica della Lega, un esponente ha affermato che si dovrebbe revocare la cittadinanza agli stranieri che commettono reati gravi. La dichiarazione è arrivata in seguito a un episodio avvenuto a Modena, che ha attirato l’attenzione dei media. L’intervento si inserisce in un dibattito politico più ampio, con l’esponente che ha annunciato l’intenzione di sostenere un provvedimento già presentato alle Camere. La proposta riguarda un rafforzamento delle misure nei confronti di persone straniere coinvolte in reati.

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