Immigrazione Salvini | Revoca della cittadinanza per chi fa reati gravi

Un incidente a Modena, in cui un uomo ha investito diversi passanti con la sua auto, ha riacceso il dibattito sulla cittadinanza e sulla presenza di migranti nel paese. In risposta all’episodio, alcune autorità hanno proposto di revocare la cittadinanza a chi commette reati gravi. La questione solleva discussioni sulla gestione dell’immigrazione e sulle misure da adottare per garantire la sicurezza pubblica. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali su eventuali provvedimenti o indagini in corso.

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Il terribile attacco di Modena compiuto da Salim El Koudri, che si è scagliato con la sua auto a tutta velocità sui passanti, ha riacceso il dibattito sulla cittadinanza e, più in generale, sulla gestione dei migranti sul territorio italiano. La Lega, per bocca del suo leader Matteo Salvini, ha rilanciato di fatto la proposta di legge attualmente in commissione Affari costituzionali alla Camera, che prevede una stretta per i casi di revoca della cittadinanza italiana. Il fatto che Salim sia italiano, ha detto i vicepremier, «peggio mi sento, se va in giro col coltello in macchina, falcia la gente a 100 all'ora in centro a Modena, scrive "bastardi cristiani" e inneggia ad Allah in arabo su profili chiusi da Facebook». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Immigrazione, Salvini: "Revoca della cittadinanza per chi fa reati gravi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Modena, Salvini : Via il permesso di soggiorno… ops, era italiano Sullo stesso argomento Salvini: ‘Revoca permessi commette reati gravi? Domande chiave Come funzionerebbe tecnicamente il sistema della patente a punti per i permessi? Perché Tajani e Piantedosi si oppongono alla... Modena, Salvini invoca la linea dura: "Revocare della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati"È Matteo Salvini a parlare alla scuola politica della Lega e, più ampiamente, oltre i terribili fatti di Modena che segnano queste ore, propone di... IMMIGRAZIONE, LA LEGA: LAVORIAMO ALLA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CHI DELINQUE Il Segretario della Lega Matteo Salvini ha dato mandato a un gruppo di giuristi di rifinire le proposte sulla sicurezza presentate nei giorni scors x.com L'idea della Lega, dopo l'attacco a Modena: Revoca del permesso di soggiorno per chi delinque. Tajani frena: Ma il fermato è italiano reddit Strage Modena, Salvini: Revoca della cittadinanza? La legge c’è già solo per gravi atti terroristiciIl vicepremier: Se io concedo un permesso di soggiorno e qualcuno poi stupra, uccide o spaccia, ho diritto di rimettere in discussione l'atto di fiducia ... dire.it Immigrazione, Salvini: Revoca della cittadinanza per chi fa reati graviIl terribile attacco di Modena compiuto da Salim El Koudri, che si è scagliato con la sua auto a tutta velocità sui passanti, ha riacceso il dibattito sulla cittadinanza e, più in generale, sulla ... iltempo.it