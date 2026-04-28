Mossa di judo su uno studente la famiglia denuncia il prof del liceo

Da latinatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un insegnante di un liceo di Latina è sotto indagine dopo aver messo a terra uno studente di 17 anni con una mossa di judo. La famiglia del ragazzo ha presentato una denuncia, segnalando l’episodio avvenuto all’interno della scuola. L’accaduto ha attirato l’attenzione locale, mentre le autorità stanno verificando i dettagli della vicenda. Il docente coinvolto è attualmente oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Un professore indagato e un fatto che sta suscitando scalpore. È quanto accaduto al GB. Grassi di Latina dove un docente è accusato di aver messo a terra uno studente di 17 anni con una mossa di arti marziali per un futile motivo. Seppure i testimoni parlino di un gesto goliardico, i genitori.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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