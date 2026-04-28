Mossa di judo su uno studente la famiglia denuncia il prof del liceo

Un insegnante di un liceo di Latina è sotto indagine dopo aver messo a terra uno studente di 17 anni con una mossa di judo. La famiglia del ragazzo ha presentato una denuncia, segnalando l’episodio avvenuto all’interno della scuola. L’accaduto ha attirato l’attenzione locale, mentre le autorità stanno verificando i dettagli della vicenda. Il docente coinvolto è attualmente oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Un professore indagato e un fatto che sta suscitando scalpore. È quanto accaduto al GB. Grassi di Latina dove un docente è accusato di aver messo a terra uno studente di 17 anni con una mossa di arti marziali per un futile motivo. Seppure i testimoni parlino di un gesto goliardico, i genitori.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mossa di judo su uno studente, prof nei guai al liceo Grassi Prof stende studente con una mossa di judo per una scarpa calpestata a Latina: rischia il processoAl liceo Grassi di Latina un docente avrebbe immobilizzato un alunno facendolo cadere. Altri aggiornamenti Temi più discussi: PROFESSORE-JUDOKA DI LATINA SCARAVENTA A TERRA L'ALUNNO A SCUOLA: INDAGATO PER LESIONI E ABUSO; Stende un alunno con una mossa di judo: prof sotto accusa; Gli sporca le scarpe, il prof lo atterra con una mossa di judo: indagato; Il prof mi ha atterrato con un colpo di judo: indagato docente del liceo Grassi. Mossa di judo a scuola: prof indagato a Latina per aver steso uno studente di 17 anniUn pestone sulla scarpa e scatta la mossa di judo: bufera al Liceo Grassi di Latina. Un docente è indagato per lesioni dopo aver steso un alunno. Tutti i dettagli del caso ... skuola.net Prof stende studente con una mossa di judo per una scarpa calpestata a Latina: rischia il processoUn professore quarantenne avrebbe steso a terra uno studente con una mossa di judo all’interno del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina per una scarpa calpestata. Per questo episodio, denunciato da ... fanpage.it Nella Sprint di Jerez ha spiazzato tutti con la sua mossa creativa e vincente. Qualcuno ha provato ad approfondire cercando i (lacunosi) riferimenti regolamentari. La massa ha deciso subito: non abbiamo mica tempo da perdere! - facebook.com facebook La prima mossa di mercato dell’ #Arezzo per la #SerieB sarà l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno offensivo Alessandro #Arena dal #Pisa: con la promozione è scattato infatti l’obbligo di riscatto. #calciomercato x.com