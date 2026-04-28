Studente steso con mossa di judo dal prof la denuncia

Un docente di circa quarant’anni è stato denunciato per aver utilizzato una mossa di judo durante una lezione, causando lesioni a uno studente di un liceo di Latina. La procura ha aperto un fascicolo e il docente potrebbe essere sottoposto a un procedimento penale per abuso dei mezzi di correzione e lesioni aggravate. La vicenda sta attirando l’attenzione sulle modalità di disciplina adottate dagli insegnanti.

(Adnkronos) – Un docente quarantenne rischia il rinvio a giudizio per i reati di abuso dei mezzi di correzione e lesioni aggravate nei confronti di uno studente di un liceo di Latina. Secondo quanto denunciato dai genitori del giovane, l'alunno sarebbe stato steso con una mossa di judo dal professore. Sulla vicenda esprimendo "profonda preoccupazione" interviene la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. "Si tratta di un episodio estremamente grave – afferma – che, qualora confermato nelle sue dinamiche, rappresenterebbe una ferita profonda ai principi educativi, al rispetto della persona e alla tutela dei diritti dei minori all’interno degli ambienti scolastici, luoghi che devono essere sempre sinonimo di crescita, sicurezza e protezione”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Mossa di judo su uno studente, la famiglia denuncia il prof del liceo Prof stende studente con una mossa di judo per una scarpa calpestata a Latina: rischia il processoAl liceo Grassi di Latina un docente avrebbe immobilizzato un alunno facendolo cadere. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Beach Soccer 2026: Terracina ancora tappa ufficiale; Stende un alunno con una mossa di judo: prof sotto accusa. Studente steso con mossa di judo dal prof, la denunciaGarante minori Lazio: 'Si tratta di un episodio estremamente grave che, qualora confermato, rappresenterebbe una ferita profonda ai principi educativi, al rispetto della persona e alla tutela dei diri ... adnkronos.com Prof stende studente con una mossa di judo per una scarpa calpestata a Latina: rischia il processoUn professore quarantenne avrebbe steso a terra uno studente con una mossa di judo all’interno del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina per una scarpa calpestata. Per questo episodio, denunciato da ... fanpage.it Latina, studente steso con una mossa di judo dal professore Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante un cambio d’ora nei pressi della palestra, uno studente di 17 anni avrebbe accidentalmente pestato il piede al docente. La reazione dell’uomo sare - facebook.com facebook