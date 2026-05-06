Aosta si prepara a ospitare un evento internazionale dedicato alla ricerca sulle lesioni spinali, coinvolgendo atleti e ricercatori provenienti da vari paesi. La manifestazione prevede una corsa senza un traguardo tradizionale, in cui i partecipanti vengono seguiti da una Catcher Car, un veicolo che li accompagna lungo il percorso. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza della ricerca e della prevenzione, attraverso questa sfida che combina sport e scienza.

? Cosa scoprirai Come funziona la corsa senza un traguardo tradizionale?. Chi è la Catcher Car che insegue i corridori?. Dove si possono ritirare i pacchi gara a Aosta?. Quali strade saranno chiuse per il percorso della manifestazione?.? In Breve Ritiro pacchi sabato 9 maggio in piazza Chanoux o domenica 10 al Jardin de l'Autonomie.. Riscaldamento collettivo alle 12:15 con partenza ufficiale della corsa fissata alle ore 13:00.. Blocco traffico domenica tra 12:30 e 16:00 in via Festaz, via Piave e via Carducci.. L'edizione 2025 ha raccolto 6 milioni di euro con 310.710 partecipanti globali.. Domenica 10 maggio, la città di Aosta si prepara a ospitare la Wings for Life World Run, la corsa internazionale che sostiene la ricerca sulle lesioni del midollo spinale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta corre per la ricerca: sfida globale contro le lesioni spinali

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