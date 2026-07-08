Farmaci e criminalità | che fine fanno i medicinali rubati in Italia

Ottanta fiale di Fentanyl rubate a Roma sono al centro delle indagini. Il furto di farmaci è aumentato negli ultimi due anni, probabilmente a causa di nuove rotte di smercio. Le autorità stanno seguendo le tracce dei medicinali sottratti, ma non sono stati resi noti dettagli sulle destinazioni o sui soggetti coinvolti. La questione riguarda principalmente i furti di farmaci di alto valore e di sostanze controllate. La polizia sta monitorando i canali di vendita illegale e i punti di smistamento.

Le 80 fiale di Fentanyl sottratte a Roma hanno acceso i riflettori sui furti dei farmaci. “Un fenomeno che negli ultimi due anni ha registrato un rialzo, legato probabilmente alla scoperta di nuove rotte di smercio”. Parola di Domenico Di Giorgio, direttore dell’Ufficio Carenze, Qualità dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Il fatto è che “abbiamo attivato sistemi che rendono i farmaci rubati invendibili in Europa. Ma negli ultimi due anni – precisa Di Giorgio a LaSalute di LaPresse – c’è stato un ritorno del fenomeno legato, probabilmente, alla scoperta di nuove rotte. In base ai nostri riscontri i medicinali ora vengono rubati per essere esportati in Paesi come quelli del Medio Oriente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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